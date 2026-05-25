Mit Kopf im Bach: Zeugen retteten Bewusstlosen

Glücklicherweise gab es Zeugen, als dieser Unfall passiert ist: In Walchsee (Tiroler Bezirk Kufstein) stürzte in der Nacht auf Montag ein E-Bike-Fahrer (50) mit dem Kopf voran in einen Bach und blieb bewusstlos liegen. Passanten zogen den Schwerverletzten aus dem Wasser.
Zu dem Unfall kam es kurz nach 1 Uhr auf einer Gemeindestraße in Walchsee, wo der 50-jährige Österreicher in Richtung B172 radelte. „In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das E-Bike“, berichtet die Polizei. Er stürzte eine Böschung hinab und landete in einem niedrigen Bach, wo er mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos liegen blieb.
In deutsche Klinik gebracht
Zum Glück bemerkten Passanten den Unfall. Sie zogen den Mann aus dem Bach, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 50-Jährige musste nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Rosenheim eingeliefert werden.
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