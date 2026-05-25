Mit Kopf im Bach: Zeugen retteten Bewusstlosen

Zu dem Unfall kam es kurz nach 1 Uhr auf einer Gemeindestraße in Walchsee, wo der 50-jährige Österreicher in Richtung B172 radelte. „In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das E-Bike“, berichtet die Polizei. Er stürzte eine Böschung hinab und landete in einem niedrigen Bach, wo er mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos liegen blieb.