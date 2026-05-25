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Nach Sturz mit E-Bike

Mit Kopf im Bach: Zeugen retteten Bewusstlosen

Tirol
25.05.2026 13:00
Über diese Böschung stürzte der E-Biker in den Bach.
Über diese Böschung stürzte der E-Biker in den Bach.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Glücklicherweise gab es Zeugen, als dieser Unfall passiert ist: In Walchsee (Tiroler Bezirk Kufstein) stürzte in der Nacht auf Montag ein E-Bike-Fahrer (50) mit dem Kopf voran in einen Bach und blieb bewusstlos liegen. Passanten zogen den Schwerverletzten aus dem Wasser.

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Zu dem Unfall kam es kurz nach 1 Uhr auf einer Gemeindestraße in Walchsee, wo der 50-jährige Österreicher in Richtung B172 radelte. „In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das E-Bike“, berichtet die Polizei. Er stürzte eine Böschung hinab und landete in einem niedrigen Bach, wo er mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos liegen blieb. 

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Zum Glück bemerkten Passanten den Unfall. Sie zogen den Mann aus dem Bach, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 50-Jährige musste nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Rosenheim eingeliefert werden. 

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