FPÖ nennt Marterbauers Budgetpläne „Wunschdenken“

Österreich sei bereits jetzt in einem schlechteren Szenario, als von der Regierung angenommen. Es nicht anzupassen, wäre daher „unredlich und fahrlässig“. Aktuelle Prognosen zeigten eine „Planungslücke in Milliardenhöhe“.

Auch Wifo und Rechnungshof warnten

Zuletzt hatten schon Wirtschaftsforschungsinstitute und der Rechnungshof gewarnt, dass das geplante Einsparungsvolumen von 2,5 Milliarden Euro nicht reichen wird, um das Budget zu sanieren. Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker bezeichnete das Volumen als „wahrscheinlich sehr knapp bemessen“: „Das funktioniert nicht mit dem ewigen Fortschreiben. Auch Kürzungen von Investitionen sind ja schwierig, denn irgendwann fehlen sie“, sagte sie am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“.

Wenn deshalb die Schuldenquote steige, müsste Österreich noch mehr einsparen, um die Finanzmärkte vom echten Sanierungswillen zu überzeugen, oder die Staatsschulden und Kredite würden für die Republik durch schlechtere Ratings noch teurer, warnte Schiefer und kritisierte SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. Dieser habe auf das „Prinzip Hoffnung“ gesetzt, obwohl es von Beginn an auch pessimistischere und damit realistischere Prognosen gegeben habe.