„Amazon-Ansiedelung mit aller Macht verhindern“

Die „Junge Generation“ der SPÖ Vorarlberg hat einen Offenen Brief an die Vorarlberger Landesregierung geschickt. Darin übt die Jungenorganisation harsche Kritik am geplanten Verteilzentrum des Online-Giganten Amazon in Dornbirn - das Projekt müsse „mit allen rechtlichen und politischen Mitteln“ verhindert werden.