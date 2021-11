Toyota GR86: Quertreiber jetzt um Klassen besser

Endlich genug Kraft

Turboverwöhnte Zeitgenossen werden den Turboschub vermissen, der logischerweise nicht kommt. Stattdessen entfaltet sich die Leistung herrlich linear. Und sie ist mittlerweile so hoch, dass das auch ins Gewicht fällt, denn der neue GR86 ist in der Lage, auch auf trockener Straße seine Hinterräder über die Traktionsgrenze hinaus zu fordern. Was natürlich auch an den relativ schmalen 215er-Reifen (17 Zoll Serie, 18 Zoll in der gefahrenen Topversion) liegt. Die haben ihren Sinn in der Bestimmung dieser Art Auto: Hier geht es nicht um maximale Traktion, sondern um maximale Action.