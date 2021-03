Toyota GR Yaris: Vergnügungs- statt Motorsteuer?

Die Eckdaten sind beeindruckend: 261 PS, 360 Nm und 230 km/h Spitze - in einem knapp 1,3 Tonnen leichten Allradler, der es damit in 5,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 schafft. Der Toyota GR Yaris ist kein aufgemotzter Kleinwagen, das Sportgen sitzt tiefer: nämlich in der Rallye-WM. Dafür dient er als Homologationsfahrzeug, limitiert auf 25.000 Stück, zu einem großen Teil in Handarbeit hergestellt.