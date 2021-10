Honda NT1100: Neuer Reisetourer mit Topausstattung

Eine Menge der neuen Baureihe stammt von der CRF1100L Africa Twin, so wurde der 1084 ccm große Paralleltwin 1:1 übernommen. Der leistet 102 PS bei 7500/min. und liefert 104 Nm bei 6250 Touren an die Kette, portioniert via klassisches Schaltgetriebe oder Doppelkupplungsautomatik, die sich auch per Daumen und Zeigefinger schalten lässt.