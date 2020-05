Honda Africa Twin Adventure Sports: Genau so!

Der mächtige, breite Lenker zwingt einen (im Sitzen) geradezu in eine aufrechte Haltung mit gehobenen Ellbogen und ist ein guter Hebel, mit dem sich die 240 kg schwere Afrikanerin ums Eck schwingen lässt. Wunderbar ist das EERA genannte semiaktive Showa-Fahrwerk, das auch in seiner härtesten Einstellung (namens Tour) guten Komfort bietet, aber auch absolut genügend Präzision für eine forsche Gangart. Noch komfortabler geht es im Urban Mode zu, schwammig wird sie nicht einmal in den Offroad-Modi. Sehr angenehm ist, dass EERA die Gabel beim Bremsen am Abtauchen hindert.