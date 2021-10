BMW stoppt Auslieferung der M3- und M4-Modelle

Der potente Motor wird in zwei Leistungsstufen angeboten, mit 480 PS sowie in der Competition-Variante mit 510 PS. Zum Einsatz kommt er im BMW M3, im BMW M4 Coupé sowie im BMW M4 Cabrio. Im besten Fall ermöglicht er einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden und ein Höchsttempo von bis zu 290 km/h (sofern man das M Drivers Package mitbestellt hat).