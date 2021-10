Autos kommen zunehmend unausgereift zum Kunden

Wie das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach in Deutschland errechnet hat, wurden 2020 auf dem Referenzmarkt USA 30,3 Millionen Pkw wegen Sicherheitsmängeln in die Werkstatt beordert. Im ersten Halbjahr 2021 waren es bereits über 18,6 Millionen Pkw. Damit liegt die Rückrufquote, die die Anzahl der zurückgerufenen Fahrzeuge an den Neuzulassungen des Jahres ausdrückt, mit 208 Prozent im Jahr 2020 beziehungsweise mit 227 Prozent im ersten Halbjahr 2021 wieder auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau.