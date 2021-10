BMW M440i Cabrio: Der ist besser als Freibier!

Ein Kasten Verdeck, zwei Kästen Bier

Das Verdeck lässt sich in 18 Sekunden öffnen oder schließen, und das bis Stadttempo 50 km/h. Ist es geschlossen, unterscheidet sich das 4er-Cabrio kaum von einem Coupé, denn in dem Fall steht das volle Kofferraumvolumen von 385 Liter (okay, das ist weniger als die 440 Liter des 4er-Coupés) zur Verfügung und auch die Windgeräusche bleiben fast auf dem Niveau eines verlöteten Autos. Das sogenannte Flächenspriegelverdeck dämmt ganz hervorragend. Um es öffnen zu können, muss man im Kofferraum eine Art Kastenherunterklappen, der einen großen Teil des Volumens einnimmt. Auf den ersten Blick wirkt der Laderaum damit voll. Tatsächlich passt aber noch einiges zwischen den Kasten und die Ladekante. Vor allem aber gehen sich aber unterhalb locker zwei Kästen Bier aus. In einem Auto aus München ist das wichtig, nachdem dieses Nahrungsmittel hier eine besondere Tradition hat. In der bayerischen Landeshauptstadt wurde 1487 immerhin auch das Reinheitsgebot erfunden.