BMW M2 CS: Ist er M-otional gesehen der beste BMW?

Der M-otionator wurde kräftig gewürzt: Mehr Leistung, mehr Steifigkeit, Antrieb und Achsen aus dem M4 und eine ganze Menge Carbon schlagen aufs Konto durch, liefern aber auch die begehrte Extra-Portion Glückshormone. Der M2 CS fühlt sich an wie ein Handschuh, den man sich anzieht, um mit ihm Kunststücke zu vollführen. So direkt setzt er alle Befehle des Fahrers um. Gaspedal wie Lenkung. Aufs Gas und er stürmt los. Am Lenkrad gezupft und er schlägt einen Haken. Dank den serienmäßig adaptiven Dämpfern im M Sportfahrwerk lässt er sich aber doch auch ein wenig auf Kompromisse ein. Comfort, Sport und Sport+, spricht für sich, wobei niemand auf die Idee kommen würde, schwiegermuttertauglichen Komfort zu erwarten. Dafür wird er auf Sport+ wirklich zur Waffe.