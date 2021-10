Streich: Schüler „rickrolled“ gesamten Schulbezirk

„Das war keiner dieser typischen ‘Rickrolls‘, bei denen Schüler Rick Astley in Präsentationen, Talentshows oder Zoom-Anrufe schmuggeln. Ich habe jedes vernetzte Display in jeder Schule gekapert, um ‘Never Gonna Give You Up‘ in perfekter Synchronisation auszustrahlen. Ob ein Fernseher in einer Halle, ein Projektor in einem Klassenzimmer oder ein Jumbotron, der das Mittagsmenü anzeigt, solange es vernetzt war, habe ich es gehackt!“