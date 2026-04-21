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Schock-Tod mit 57

Herzzerreißend: So tragisch starb US-Star Muldoon

Society International
21.04.2026 10:15
Es gab keinerlei Vorwarnung! Der US-Schauspieler Patrick Muldoon galt als fit, gesund und stand ...
Es gab keinerlei Vorwarnung! Der US-Schauspieler Patrick Muldoon galt als fit, gesund und stand mitten im Leben. Nach seinem plötzlichen Tod enthüllt seine Familie herzzerreißende Details über seine letzten Momente.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Patrick Muldoon galt als topfit, gesund und voller Leben – doch dann der Schock-Tod! Jetzt enthüllt seine Familie herzzerreißende Details über seine letzten Minuten. Ein Morgen wie jeder andere – bis alles in einer Tragödie endet. Und auch seine Ex Denise Richards ist am Boden zerstört: Sie soll unaufhörlich weinen.

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Muldoon, bekannt aus Serien wie „California High School“ und „Melrose Place“, starb am Sonntag an einem plötzlichen Herzinfarkt. Er war nur 57 Jahre alt.

Drama im Bad: Tod kam ohne Vorwarnung
Wie seine Schwester Shana Muldoon Zappa nun berichtet, begann der Tag ruhig und unspektakulär. Niemand hätte erwartet, was passieren würde. Muldoon trank mit seiner Partnerin Miriam Rothbart Kaffee, zog sich anschließend ins Badezimmer zurück, um zu duschen. Als er ungewöhnlich lange nicht zurückkehrte, sah seine Partnerin nach – und fand ihn leblos am Boden.

Sofort setzte sie einen Notruf ab und versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Doch als die Rettungskräfte eintrafen, war es bereits zu spät. Für die Familie begann ein Albtraum: Angehörige eilten zum Haus, doch jede Hilfe kam zu spät. In der Hektik brach sich Muldoons Vater die Schulter, als er zu seinem Sohn gelangen wollte – ein weiterer tragischer Moment inmitten des Schocks.

Patrick Muldoon starb völlig unerwartet – die Familie ist zutiefst erschüttert und fassungslos.
Patrick Muldoon starb völlig unerwartet – die Familie ist zutiefst erschüttert und fassungslos.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Keine Anzeichen, keine Chance
Besonders erschütternd: Laut Familie zeigte Muldoon keinerlei gesundheitliche Probleme. Als ehemaliger Sportler führte er ein diszipliniertes Leben mit regelmäßigem Training und Kampfsport. Die Sanitäter gehen davon aus, dass ein plötzlicher Herzstillstand die Ursache war – immerhin wohl ohne langes Leiden.

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Letzte Tage voller Lebensfreude
Noch kurz vor seinem Tod wirkte Muldoon glücklich und entspannt. Am Abend zuvor hatte er Videos von einer Veranstaltung im Los Angeles County Museum of Art an seine Familie geschickt. Auch gemeinsame Pläne – darunter eine Reise nach Australien – standen bereits fest.

„Er war in einer wirklich guten Phase seines Lebens“, erinnert sich seine Schwester. Worte, die die Tragödie noch unfassbarer machen.

Trauer in Hollywood – Denise Richards „untröstlich“
Besonders hart trifft der Verlust auch Schauspielerin Denise Richards. Die beiden waren Ende der 90er-Jahre ein Paar und blieben bis zuletzt eng verbunden. Laut Berichten aus ihrem Umfeld ist Richards „untröstlich“ und „untröstlich“.

Freunde beschreiben ihre Beziehung als außergewöhnlich: geprägt von Respekt, Freundschaft und jahrzehntelanger Verbundenheit. „Sie waren sich immer eine große Stütze“, heißt es. „Sie kann nicht aufhören, zu weinen.

Denise Richards trauert um ihren Ex-Partner und soll „untröstlich“ sein.
Denise Richards trauert um ihren Ex-Partner und soll „untröstlich“ sein.(Bild: APA-Images / Everett Collection)

Ein Verlust, der bleibt
Mit Patrick Muldoon verliert Hollywood nicht nur einen bekannten Serienstar, sondern einen Menschen, der von seinem Umfeld als lebensfroh, diszipliniert und herzlich beschrieben wird. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine Lücke – bei Familie, Freunden und Fans weltweit.

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