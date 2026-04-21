Herzzerreißend: So tragisch starb US-Star Muldoon

Sofort setzte sie einen Notruf ab und versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Doch als die Rettungskräfte eintrafen, war es bereits zu spät. Für die Familie begann ein Albtraum: Angehörige eilten zum Haus, doch jede Hilfe kam zu spät. In der Hektik brach sich Muldoons Vater die Schulter, als er zu seinem Sohn gelangen wollte – ein weiterer tragischer Moment inmitten des Schocks.