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Seit Wochen im Spital

Applegate: „Werde jeden Tag stärker und besser“

Society International
21.04.2026 10:50
Christina Applegate ist Gerüchten zufolge seit Wochen im Spital. Jetzt meldete sich die ...
Christina Applegate ist Gerüchten zufolge seit Wochen im Spital. Jetzt meldete sich die Schauspielerin bei ihren Fans.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zuletzt waren Fans in großer Sorge um Christina Applegate: Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin war Berichten zufolge Ende März in ein Spital eingeliefert worden. Jetzt meldete sich die 54-Jährige mit kämpferischen Worten zurück.

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Applegate wurde Berichten zufolge letzten Monat in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert, wobei unklar bleibt, ob dieser Krankenhausaufenthalt in direktem Zusammenhang mit ihrer Diagnose Multiple Sklerose stand.

„Bin eine starke Frau“
Nun meldete sich die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle der Kelly Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“ zum Star wurde, bei ihren Fans. „Danke für die vielen liebevollen Worte und guten Wünsche“, schrieb Applegate in ihrer Botschaft.

Christina Applegate meldete sich mit diesem Foto und kämpferischen Worten bei ihren Fans:

Und fuhr fort: „Gesundheitliche Probleme sind für mich nichts Neues, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und besser. Ich nehme mir gerade etwas Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber ich melde mich bald wieder mit Neuigkeiten.“

„Sie hat keine großartigen Tage“
Ein Insider berichtete der „Daily Mail“ vor wenigen Tagen, dass Freunde und Familie in großer Sorge um Applegate seien: „Bei jedem Rückschlag hat jeder, wenn wir realistisch sind, im Hinterkopf, dass es vielleicht kein Morgen mit ihr geben wird.“

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Gleichzeitig räumte der Insider ein, dass die Schauspielerin sich nicht unterkriegen lassen möchte: „Christina ist eine Kämpfernatur, aber ihr Kampf gegen MS ist tückisch. Sie hat bessere Tage und wirklich schlechte Tage – sie hat keine großartigen Tage. Sie hat immer mit irgendetwas zu kämpfen. Das ist furchtbar.“

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