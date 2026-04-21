Druschba-Öffnung steht unmittelbar bevor

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge werden am heutigen Dienstag „technische Tests an der Leitung“, die laut ukrainischen Angaben wegen russischer Angriffe im Jänner unterbrochen gewesen war, vorgenommen. Am Sonntag hatte der ungarische Premier Viktor Orbán mitgeteilt, er habe über Brüssel Signale aus Kiew erhalten, dass man bereit sei, die Öllieferungen bereits an diesem Montag wieder aufzunehmen, wenn Ungarn seine Blockade des EU-Darlehens aufhebe. Er schrieb dazu: „Sobald die Öllieferungen wiederaufgenommen sind, werden wir der Genehmigung des Darlehens nicht mehr im Wege stehen.“