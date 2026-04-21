Wohnung in Flammen: Bewohner im Spital

Nach einer Verpuffung ist am Montagabend in Wien-Simmering ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Teile der Wohnung und der Balkon standen komplett in Flammen. Ein Bewohner wurde verletzt ins Spital gebracht.
Der Bewohner versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen. Wenig später wurde er mit Brandverletzungen ins Spital gebracht. Fünf weitere Personen wurden in Sicherheit gebracht und vor Ort versorgt.
Brandursache unklar
Auch eine undichte Gasflasche am Balkon sorgte für Gefahr, sie wurde von der Feuerwehr gesichert. Die Brandursache ist noch unklar.
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