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Großeinsatz in Wien

Wohnung in Flammen: Bewohner im Spital

Wien
21.04.2026 10:03
Am Montagabend kam es in der Hauffgasse in Wien-Simmering zu einem Brand.
Am Montagabend kam es in der Hauffgasse in Wien-Simmering zu einem Brand.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer Verpuffung ist am Montagabend in Wien-Simmering ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Teile der Wohnung und der Balkon standen komplett in Flammen. Ein Bewohner wurde verletzt ins Spital gebracht.

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Der Bewohner versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen. Wenig später wurde er mit Brandverletzungen ins Spital gebracht. Fünf weitere Personen wurden in Sicherheit gebracht und vor Ort versorgt.

(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Brandursache unklar
Auch eine undichte Gasflasche am Balkon sorgte für Gefahr, sie wurde von der Feuerwehr gesichert. Die Brandursache ist noch unklar.

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