„Sehen uns vor Gericht“: FBI-Chef klagt US-Magazin

Magazin ließ sich nicht einschüchtern

Patels Anwälte hatten „The Atlantic“ nach eigenen Angaben bereits vor Veröffentlichung in einem Schreiben gewarnt. Darin bezeichneten sie die Vorwürfe als „kategorisch falsche und verleumderische Behauptungen“. Außerdem zitierten sie eine Antwort aus dem FBI-Pressebüro, wonach die Vorwürfe „zu fast 100 % falsch“ seien. „The Atlantic“ habe dem FBI weniger als zwei Stunden Zeit für eine Stellungnahme zu 19 Punkten gegeben und trotz ausdrücklicher Warnungen veröffentlicht.