Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Deutscheste Deutsche“

„Genial!“ ÖFB-Legionär begeistert als „Quizmaster“

Deutsche Bundesliga
21.04.2026 10:01
Michael Gregoritsch weiß auch als Quizmaster zu überzeugen.
Michael Gregoritsch weiß auch als Quizmaster zu überzeugen.(Bild: Mario Urbantschitsch, Screenshot/FCA-TV)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch ist für seinen Klub FC Augsburg in die Rolle eines Quizmasters geschlüpft. Zu Gast bei Gregerl sind seine zwei Teamkollegen Yannik Keitel und Finn Dahmen, die er gleich als die „deutschesten Deutschen“ vorstellt. Die Fans sind begeistert! 

0 Kommentare

Für den Vereinsinternen „FCA-TV“ ist Michael Gregoritsch in die Rolle des Quizmaster geschlüpft und hat dabei Teamkollegen und Fans gleichermaßen begeistert. Bei „Was woisch“ stellte der ÖFB-Kicker seine Gäste und Teamkollegen Dahmen und Keitel mit den Worten vor: „Heute hab ich meine zwei Freunde dabei – die deutschesten Deutschen der Deutschen.“ 

Zukunft in Augsburg?
Damit sorgte Gregerl gleich für einige Lacher und begeisterte Kommentare auf Social Media. Auch durch die anschließenden Fragerunden führt der Offensivspieler souverän und immer mit einer ordentlichen Prise Humor. Dabei verrät er auch so manches lustige Detail über Keitel und Dahmen. 

Die Augsburger Fans reagieren mit Begeisterung – in den sozialen Netzwerken sind Kommentare zu lesen wie etwa: „Der Gregerl ist genial“. Die Zukunft des 32-jährigen Bröndby-Leihspielers in Augsburg ist unterdessen weiter offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
21.04.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
253.272 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.190 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
151.038 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
537 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
511 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Mehr Deutsche Bundesliga
„Deutscheste Deutsche“
„Genial!“ ÖFB-Legionär begeistert als „Quizmaster“
Kuriose Bayern-Story
Warum Laimer und Co. mit einem Kakadu feiern
Titel verteidigt
Mission 35 erfüllt! FC Bayern München ist Meister
Deutsche Bundesliga
Freiburgs „Eurofighter“ besiegen auch Heidenheim!
Sorgenfalten beim DFB
Verletzungsdrama um Bayern-Kicker: WM in Gefahr!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf