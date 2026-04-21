„Genial!“ ÖFB-Legionär begeistert als „Quizmaster“

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch ist für seinen Klub FC Augsburg in die Rolle eines Quizmasters geschlüpft. Zu Gast bei Gregerl sind seine zwei Teamkollegen Yannik Keitel und Finn Dahmen, die er gleich als die „deutschesten Deutschen“ vorstellt. Die Fans sind begeistert!
Für den Vereinsinternen „FCA-TV“ ist Michael Gregoritsch in die Rolle des Quizmaster geschlüpft und hat dabei Teamkollegen und Fans gleichermaßen begeistert. Bei „Was woisch“ stellte der ÖFB-Kicker seine Gäste und Teamkollegen Dahmen und Keitel mit den Worten vor: „Heute hab ich meine zwei Freunde dabei – die deutschesten Deutschen der Deutschen.“
Zukunft in Augsburg?
Damit sorgte Gregerl gleich für einige Lacher und begeisterte Kommentare auf Social Media. Auch durch die anschließenden Fragerunden führt der Offensivspieler souverän und immer mit einer ordentlichen Prise Humor. Dabei verrät er auch so manches lustige Detail über Keitel und Dahmen.
Die Augsburger Fans reagieren mit Begeisterung – in den sozialen Netzwerken sind Kommentare zu lesen wie etwa: „Der Gregerl ist genial“. Die Zukunft des 32-jährigen Bröndby-Leihspielers in Augsburg ist unterdessen weiter offen.
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