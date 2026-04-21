„Genial!“ ÖFB-Legionär begeistert als „Quizmaster“

Für den Vereinsinternen „FCA-TV“ ist Michael Gregoritsch in die Rolle des Quizmaster geschlüpft und hat dabei Teamkollegen und Fans gleichermaßen begeistert. Bei „Was woisch“ stellte der ÖFB-Kicker seine Gäste und Teamkollegen Dahmen und Keitel mit den Worten vor: „Heute hab ich meine zwei Freunde dabei – die deutschesten Deutschen der Deutschen.“