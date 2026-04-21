Selenskyj verärgert Verbündete mit NATO-Sager

Zweifel an NATO-Beistand

Putin beobachte genau, was in den NATO-Staaten geschehe. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei, „ob sie sich einmischen werden oder nicht“, so Selenskyj. Konkret gefragt, ob die NATO im Fall eines solchen Angriffs den Bündnisfall ausrufen und ihren baltischen Mitgliedsstaaten beistehen würde, zeigte er sich skeptisch. „Ich glaube, dass vielleicht nicht alle Länder Unterstützung leisten wollen, aber meiner Meinung haben die NATO-Staaten keine andere Wahl – sonst wird die NATO nicht mehr existieren.“, sagte Selenskyj.