Gefühlt 52 Grad! Extreme Hitzewelle in Thailand

Für wen sind die Kühl-Zentren gedacht?

Ziel ist es, dass alle Einwohner möglichst schnell einen solchen Zufluchtsort aufsuchen können – insbesondere in Wohngebieten ohne eigene Klimaanlagen. „Wir wollen sicherstellen, dass vor allem einkommensschwache Bewohner innerhalb von 15 Minuten ein Kühl-Zentrum erreichen können“, sagte Pornphrom Vikitsreth, ein Berater des örtlichen Gouverneurs.