Ölpreise stürzen ab – Tankstellen ziehen nach

Noch über Vorkrisenniveau

Trotz der jüngsten Entspannung liegen die Preise weiterhin über dem Niveau vor Beginn des Iran-Kriegs. In der Woche davor kostete Diesel im Schnitt 1,57 Euro pro Liter, Benzin etwa 1,52 Euro. Tanken ist damit zwar wieder deutlich günstiger geworden, von früheren Preisniveaus ist man aber noch ein Stück entfernt.