Ölpreise stürzen ab – Tankstellen ziehen nach

Autofahrer in Österreich können derzeit aufatmen: Die Preise an den Tankstellen sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken – und ein Ende des Rückgangs ist vorerst nicht in Sicht.
Zu Wochenbeginn setzte sich der Abwärtstrend fort. Am Montag kostete Diesel im Schnitt 1,879 Euro pro Liter, Benzin lag bei durchschnittlich 1,678 Euro. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Diesel aus: Im Vergleich zu Ende März ist der Preis um gut 40 Cent pro Liter gesunken. Benzin verbilligte sich gegenüber seinem Höchststand um etwa 20 bis 25 Cent.
Seit gut zwei Wochen geben die Preise an den heimischen Tankstellen kontinuierlich nach. Neben staatlichen Maßnahmen spielt dabei vor allem die Entwicklung am Ölmarkt eine zentrale Rolle.
Ölpreise sinken spürbar
Ein wesentlicher Grund für die günstigeren Spritpreise ist der Rückgang der Rohölpreise. Dieser wurde zuletzt durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg sowie eine mögliche Öffnung der wichtigen Schifffahrtsroute Straße von Hormuz befeuert. Während ein Fass der Nordseesorte Brent Ende März noch über 100 US-Dollar kostete, liegt der Preis aktuell bei rund 95 Dollar.
Spritpreisbremse verstärkt Effekt
Zusätzlich wirkt seit dem 2. April die sogenannte Spritpreisbremse der Regierung. Diese umfasst eine Senkung der Mineralölsteuer um fünf Cent pro Liter sowie eine Begrenzung der Gewinnspannen der Ölunternehmen. Insgesamt sollten die Maßnahmen eine Entlastung von rund zehn Cent pro Liter bringen.
Auffällig ist, dass das Inkrafttreten der Maßnahme zeitlich mit dem Rückgang der Ölpreise zusammenfiel – beide Faktoren tragen somit parallel zur aktuellen Preisentwicklung bei.
Noch über Vorkrisenniveau
Trotz der jüngsten Entspannung liegen die Preise weiterhin über dem Niveau vor Beginn des Iran-Kriegs. In der Woche davor kostete Diesel im Schnitt 1,57 Euro pro Liter, Benzin etwa 1,52 Euro. Tanken ist damit zwar wieder deutlich günstiger geworden, von früheren Preisniveaus ist man aber noch ein Stück entfernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.