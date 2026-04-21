„Hetzer“ weinte: „Ich will nicht ins Gefängnis“

„Ich mach' sicher nichts mehr“

„Sie müssen nicht ins Gefängnis“, erklärte die Richterin dem Angeklagten, der bald Papa wird und dem sichtlich ein Stein vom Herzen fiel und dann vor Freude weinte. „In Ihrem Fall geht es sich gerade noch aus, dass wir mit drei Monaten auskommen. Das scheint auch nicht im Leumundszeugnis auf, wegen eines Fehlers soll nicht ihre Zukunft verbaut sein“, sagte die Vorsitzende.