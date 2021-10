MG unter Strom: Facelift und zwei neue Modelle

Neben seiner Modellpalette will MG außerdem seine Marktpräsenz in Europa ausbauen. Derzeit ist die chinesische Marke mit englischen Wurzeln in 16 Ländern mit gut 200 Verkaufsstellen vertreten. In den ersten drei Quartalen konnte MG hier fast 40.000 Fahrzeuge vornehmlich an private Kunden absetzen. Noch in diesem Jahr soll das Netzwerk auf 400 Standorte wachsen. Zeitnah will man außerdem in Portugal, Schweiz und Finnland antreten. Die Verkaufszahlen dürften entsprechend steigen. Mittelfristig sind außerdem weitere Modellneuheiten geplant. Unter anderem ist für 2024 die Einführung eines Elektro-Sportwagens avisiert.