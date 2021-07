MG Marvel R: Dieses China-SUV soll Premium bieten

Da sieht der 4,67 Meter langen Marvel schon deutlich attraktiver aus für die Kunden aus diesen Kreisen. Das fängt schon an mit den ausfahrbaren, bündig in die Karosse eingelassenen Türgriffen. Hat schon mal einen Coolness-Faktor - der sich beim Eintritt in den geräumigen Innenraum fortsetzt. Das griffige Lenkrad ist die einzige Reminiszenz an selige Zeiten der klassisch-britischen Roadstermarke. Das ganze übrige Interieur zeigt, dass hier kein Copy-Shop etablierter Hersteller am Werk war.