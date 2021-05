Oh mein Gott, MG will den Cyberster wirklich bauen

MG Motors, mittlerweile bekanntlich nur noch ein Label in der Familie des chinesischen SAIC-Konzerns, beschwört mit dem Cyberster die Tradition der Ur-Marke und sieht Zitate des klassischen MGB-Roadster. Nachvollziehen können wir das nicht, denn die Studie hat nichts, was dem Betrachter ein MG-Gefühl vermittelt. Wäre der Cyberster von irgendwem für die Playstation entworfen worden, könnte man sagen „Wahnsinn, Hammer-Sportwagen!“. Aber: nein. Ich sehe da ein Concept Car, das in seiner ganzen Exaltiertheit genauso beliebig ist wie die beiden MG-SUVs, die schon in Österreich verkauft werden (MG EHS und MG ZS). Die haben beide allerdings ihre Berechtigung am Markt, weil sie für relativ billges Geld viel Ausstattung bieten.