China-SUV MG EHS: Das Sparschwein freut sich …

Die Motoren sorgen eigentlich für nachdrücklichen Vortrieb, sodass kurzfristig eine gewisse Spritzigkeit zu verzeichnen ist. Jedoch nehmen sich die Getriebe teilweise extrem viel Zeit, um die Gänge zu wechseln. So bleibt von der Motorleistung nicht viel übrig und es verwundert nicht, dass trotz 258 PS und des mit 1775 gar nicht mal so hohen DIN-Gewichts der vom Hersteller mit 6,9 Sekunden angegebene Wert für den Sprint von 0 auf 100 km/h im Test deutlich verfehlt wurde (siehe Video!). Was tatsächlich nerven kann, ist die Geräuschkulisse, denn der Elektromotor ist weit entfernt von der längst üblichen akustischen Zurückhaltung und auch der Verbrenner röhrt ungeniert.