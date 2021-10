PwC-Mitarbeiter können arbeiten, wo sie wollen

Die 40.000 Beschäftigten mit Kundenkontakt könnten künftig selbst entscheiden, wo und wie sie ihre Arbeit erledigten. Für Mitarbeiter in Verwaltungsbereichen gelte das Angebot schon länger. Wer aber künftig Vollzeit an einem Ort arbeiten wolle, an dem die Lebenshaltungskosten geringer seien als in Großstädten, müsse Einbußen beim Gehalt hinnehmen, machte Seals-Coffield klar.