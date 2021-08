88 Prozent mehr Phishing-Attacken im Homeoffice

Für seinen „Phishing Insights 2021 Report“ befragte Sophos 5400 IT-Entscheider in 30 Ländern. Die Mehrheit von ihnen (70 Prozent) gab einer Mitteilung des Unternehmens nach an, dass die Anzahl der Phishing-E-Mails, die ihre Belegschaft traf, im vergangenen Jahr zugenommen habe. In Deutschland stieg die Anzahl der Phishing-Angriffe demnach um 68 Prozent, in der Schweiz um 87 Prozent und in Österreich sogar um 88 Prozent - der zweithöchste Wert nach Israel. Ein Resultat daraus sei, dass weltweit 82 Prozent der IT-Teams im Jahr 2020 Opfer von Ransomware-Attacken waren, so Sophos.