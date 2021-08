Bene: „Homeoffice ist keine Modeerscheinung“

Die Corona-Pandemie hat wegen der vielen Lockdowns, Homeoffice und Co. die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Was bedeutet das für die Möbel und Infrastruktur in den eigenen vier Wänden? Was braucht man, um von zu Hause aus richtig arbeiten zu können? Und wie wirkt sich das Homeoffice auf unsere sozialen Beziehungen aus? Darüber spricht Gerhard Koller mit dem Büro-Trend-Experten Thomas Bene im krone.tv-Talk „Nachgefragt“.