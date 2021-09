Cyberattacke: Ungarns Opposition erstattet Anzeige

Regierung spricht von „Inkompetenz“

Die Regierung bezeichnete den Systemabsturz vielmehr als „Inkompetenz“ der Opposition. Ein solcher Angriff sei kontraproduktiv, betonte György Magyar, Vorsitzender des Wahlausschusses. Das würden die nahezu 67.000 Stimmen belegen, die allein am Montag abgegeben wurden. Am Dienstag stimmten nahezu weitere 73.000 Bürger ab, sodass an zwei Wahltagen bereits an die 140.000 Stimmen abgegeben worden seien, schrieb Karacsony auf seinem Facebook-Account.