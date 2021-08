Fast voll in 8 Minuten: SUV mit Rekord-Ladezeit

Wie sinnvoll ist es, in tonnenschweren Batterie-Autos herumzufahren, um sein schlechtes Klimagewissen zu beruhigen? Strenggenommen nicht sehr, aber der chinesische GAC-Konzern schafft es neuerdings offenbar, auch bei einem großen Stromspeicher die Dauer des Ladevorgangs näher an einen regulären Tankstopp zu bringen: Der Graphen-Akku des Aion V genannten Elektro-SUV ist (ausgehend von 30 Prozent) in fünf Minuten zu 80 Prozent geladen.