Kia EV6: So fährt der sportliche 800-Volt-Stromer

Ungewöhnlicher Design-Prozess

Interessant ist, dass das Design des EV6 innerhalb von zwei Wochen fertig war: Chefdesigner Luc Donckerwolke holte vier koreanische Designer in sein Büro nach Bayern, stellte ihnen ein Modell des seligen Lancia Stratos auf den Tisch und ließ sie arbeiten. Auftrag: die Kreation eines neuen Typus Auto, ähnlich wie der Stratos damals einzigartig war. 14 Tage später stand der Entwurf des Kia EV6. Das Stratos-Design an sich sollte zwar nicht als Vorbild dienen, trotzdem kann man sich beim Heck durchaus an ihn erinnert fühlen.