Joint Venture tüftelt am Auto-Cockpit der Zukunft

Stellantis war Anfang 2021 aus der Fusion von PSA und Fiat-Chrysler hervorgegangen. Der Konzern will 30 Milliarden Euro bis 2025 in die Elektrifizierung seiner Marken sowie die Software-Herstellung investieren. Das Konglomerat Foxconn mit Sitz in Taiwan ist vor allem als Apple-Zulieferer bekannt, will aber zunehmend auch in den Automobilbereich vordringen.