Schwere Vorwürfe gegen US-Rockstar Jared Leto

Gerüchte um Letos Missverhalten sind nicht neu, 2025 flammten sie erneut auf, als mehrere Frauen ihn öffentlich des Missbrauchs beschuldigten. Leto hat bisher alle Vorwürfe stets bestritten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zu den neuen Anschuldigungen in der BBC-Doku hat er sich laut dem Sender trotz mehrfacher Anfrage nicht geäußert. Ob die Vorwürfe strafrechtliche Folgen haben werden, ist derzeit unklar.