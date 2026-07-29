Schwere Vorwürfe gegen US-Rockstar Jared Leto

Eine neue BBC-Dokumentation mit dem Titel „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret“ hat den Sänger mit massiven Anschuldigungen konfrontiert. So habe der Mega-Star in seiner Karriere mehrmals minderjährige Frauen belästigt, teilweise auch missbraucht.
Der Film lässt mehrere mutmaßliche Opfer zu Wort kommen, die von ihren Erlebnissen mit dem Oscar-Preisträger berichten. Die Vorwürfe, die in der Investigativ-Doku behandelt werden, umfassen einen Zeitraum von 2002 bis 2016. Damals war der Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars in seinen Dreißigern und Vierzigern.
Die BBC-Journalisten untermauern die Schilderungen durch Gespräche mit Freunden und Angehörigen sowie durch die Einsicht in private Nachrichten und Fotos. Neun der zehn Frauen, die in der Sendung aussagen, teilten ihre Geschichten erstmals öffentlich.
Die Anschuldigungen wiegen schwer. Eine Frau berichtet, sie sei 2002 als 17-Jährige in einem Motel in Las Vegas von Leto sexuell missbraucht worden. Er habe damals ihre Hand zur Selbstbefriedigung benutzt.
Ein anderes mutmaßliches Opfer schildert, wie sie als 16-Jährige übergriffige Anrufe von Leto erhielt, in denen er sie zum Sex aufgefordert haben soll. Später habe man versucht, sie mit einer Verschwiegenheitserklärung zum Schweigen zu bringen, was sie jedoch verweigerte.
Mehr als 120 ähnlich gelagerte Vorwürfe gegen Leto hat die BBC laut Angaben gezählt. Leto soll auch noch weit jüngere Mädchen, etwa im Alter von 14, mit „seltsamen“ und sehr anzüglichen Anrufen belästigt haben.
Mitarbeiter beschreiben Sex-System
Ehemalige Mitarbeiter von Letos Band beschreiben in der Doku ein regelrechtes System. Sein Umgang mit jungen Frauen habe hinter den Kulissen Unbehagen ausgelöst. Demnach wurden Modelagenturen beauftragt, bei Konzerten VIP-Tickets an junge Models zu verteilen, um diese in Letos Nähe zu bringen – etwa in seine Umkleide oder sein Haus. Eine Betroffene erzählt, wie sie über ein solches Ticket in sein Hotelzimmer gelangte, wo der US-Star sie sexuell bedroht haben soll.
Gerüchte um Letos Missverhalten sind nicht neu, 2025 flammten sie erneut auf, als mehrere Frauen ihn öffentlich des Missbrauchs beschuldigten. Leto hat bisher alle Vorwürfe stets bestritten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zu den neuen Anschuldigungen in der BBC-Doku hat er sich laut dem Sender trotz mehrfacher Anfrage nicht geäußert. Ob die Vorwürfe strafrechtliche Folgen haben werden, ist derzeit unklar.
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