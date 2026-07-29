Feuerwehr bewahrte Kröte vor dem Schlangen-Tod

Den beschaulichen Garten eines Einfamilienhauses in Saalfelden in Salzburg wählte eine Ringelnatter am Mittwoch als Restaurant aus: Sie wollte dort genüsslich einen Frosch verzehren. Sehr zum Ärger der Bewohner. Diese wussten nämlich nicht, wie sie mit dem g‘schmackigen Anblick umgehen sollten, und riefen die Feuerwehr ...