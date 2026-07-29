Ukraine klagt wegen Wiederzulassung von Russland

Russland klagt gegen Leichtathletik-Weltverband

Russland hat sich bereits Anfang Juli seinerseits an den Sportgerichtshof in Lausanne gewandt und klagt dort gegen den Leichtathletik-Weltverband. Der Verband hält ungeachtet der IOC-Entscheidung am Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern an internationalen Wettbewerben fest. World Athletics hatte Russland bereits im November 2015 wegen systematischen Dopings gesperrt und nur einzelnen Sportlerinnen und Sportlern ein Startrecht als neutralen Athleten gewährt.