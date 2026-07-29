Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

IOC hebt Sperre auf

Ukraine klagt wegen Wiederzulassung von Russland

Sport-Mix
29.07.2026 18:52
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Ukraine wird vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den IOC-Beschluss klagen, die bisherige Sperre des Russischen Olympischen Komitees (ROC) vorläufig aufzuheben. Das kündigte Sportminister Matwij Bidny beim Netzwerk Linkedin an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Internationale Olympische Komitee hatte Anfang Juli auch entschieden, Sanktionen gegen russische Sportlerinnen und Sportler auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles weitgehend aufzuheben.

(Bild: AFP/ALEXANDER KAZAKOV)

  Die Maßnahmen gegen Russland hatte das IOC damit begründet, dass das ROC gegen die Olympische Charta verstoßen habe, weil es die vier annektierten ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja aufgenommen hat. Russlands Olympia-Komitee hatte dieser Begründung aber durch einen sportjuristischen Winkelzug die Grundlage entzogen. Aus Sicht des IOC ist nun die juristische Grundlage für eine Sperre entfallen.

  Dem widersprach der ukrainische Sportminister. Er nannte die IOC-Entscheidung voreilig. Bidny warf Russland vor, ukrainische Sportorganisationen in seine eigene Struktur integriert zu haben. Zwar habe Russland die Struktur seines Olympia-Komitees verändert, die Ansprüche auf ukrainisches Territorium aber nicht aufgegeben. Die Ukraine sieht sich seit mehr als vier Jahren russischen Angriffen ausgesetzt.

Lesen Sie auch:
Februar 2014 fanden im russischen Sotschi noch die Olympischen Winterspiele statt, einen Monat ...
Diskutieren Sie mit!
IOC und FIFA: Russland zurück im Spitzensport?
08.07.2026

Russland klagt gegen Leichtathletik-Weltverband
Russland hat sich bereits Anfang Juli seinerseits an den Sportgerichtshof in Lausanne gewandt und klagt dort gegen den Leichtathletik-Weltverband. Der Verband hält ungeachtet der IOC-Entscheidung am Ausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern an internationalen Wettbewerben fest. World Athletics hatte Russland bereits im November 2015 wegen systematischen Dopings gesperrt und nur einzelnen Sportlerinnen und Sportlern ein Startrecht als neutralen Athleten gewährt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
29.07.2026 18:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.551 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
105.570 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
760 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
759 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Mehr Sport-Mix
IOC hebt Sperre auf
Ukraine klagt wegen Wiederzulassung von Russland
„Team Vorarlberg“ top
Philipp Hofbauer verteidigt sein „Krone“-Trikot
Risiko zu groß
Weißhaidinger verzichtet auf EM-Generalprobe
Motorsport
Vier Salzburger bei EM in St. Johann im Einsatz
Knapp 150 km/h
Deutscher stellte in Tirol Bobbycar-Weltrekord auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf