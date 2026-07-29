Mehrere Kinder in Bus bei Vollbremsung verletzt

Zwölf Insassen wurden am Mittwoch bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Leonding (OÖ) verletzt. Sechs Kinder, die sich gemeinsam mit Betreuern als Fahrgäste darin aufhielten, wurden verletzt ins Krankenhaus nach Linz gebracht.
Ein 65-jähriger Busfahrer aus Linz lenkte am Mittwoch um 9.30 Uhr einen Bus auf der Nußböckstraße von Leonding kommend in Fahrtrichtung Untergaumberg. Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Rumäne aus Haid mit einem Kleintransporter auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Linz. Am Beifahrersitz saß eine 25-jährige Rumänin, ebenfalls aus Haid.
65-Jährige leistete Vollbremsung
Bei der Kreuzung Nußböckstraße/Hochstraße kam es beinahe zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 65-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und kam noch vor dem Kleintransporter zum Stillstand, wodurch die Kollision verhindert werden konnte.
Insgesamt zwölf Verletzte
Im Bus befanden sich unter anderem mehrere Kinder mit deren Betreuern. Insgesamt zwölf Personen wurden leicht verletzt. Davon mussten sechs Kinder mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert werden.
Die restlichen sechs Personen unterschrieben einen Revers.
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