Mehrere Kinder in Bus bei Vollbremsung verletzt

Ein 65-jähriger Busfahrer aus Linz lenkte am Mittwoch um 9.30 Uhr einen Bus auf der Nußböckstraße von Leonding kommend in Fahrtrichtung Untergaumberg. Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Rumäne aus Haid mit einem Kleintransporter auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Linz. Am Beifahrersitz saß eine 25-jährige Rumänin, ebenfalls aus Haid.