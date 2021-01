Stellantis: Die Beststeller im Marken-Dschungel

Abarth 500

Wem der Fiat 500 zu feminin ist, der findet bei Tuning-Schwester Abarth die Macho-Variante. Die Veredler mit langer Motorsport-Tradition bieten den Kleinstwagen in immer neuen Knallkugel-Varianten, in denen bis zu 180 PS auf eine gute Tonne Gesamtgewicht treffen. Das fährt sich so spaßig und skurril, dass der etwas erwachsenere Roadster Abarth 124 in der Beliebtheit bei Weitem nicht mithalten kann. Mehr Modelle gibt es nach dem schnellen Aus des Abarth Punto aktuell nicht.