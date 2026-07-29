Wildschweine erlegt: Jetzt Jagd auf die Wilderer

Hunde und Menschen erkranken zwar nicht an ASP, die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt, der Kontakt mit einem infizierten Kadaver könnte jedoch zur Verbreitung der Schweinepest beitragen. „Sollte der Befund positiv ausfallen, müsste in dem betroffenen Gebiet ein temporäres Betretungsverbot verhängt werden“, teilt die Behörde mit. Im aktuellen Fall wird auf das Ergebnis noch gewartet. Fest steht: Auf das Konto der Wilderer geht ein Schaden von 500 Euro.