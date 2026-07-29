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Star-Berater verrät:

Lewandowski lehnte gigantisches Angebot ab

Fußball International
29.07.2026 19:26
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski(Bild: AFP/LEONARDO FERNANDEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mittlerweile spielt Robert Lewandowski beim MLS-Klub Chicago Fire, doch  Anfang des Jahres bot ein Klub aus Saudi-Arabien angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr für den früheren Bayern-Star. Das verriet nun sein Star-Berater Pini Zahavi. 

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„Es stimmt, Robert wollte nach Saudi-Arabien. Wir wussten auch, dass dort viel Geld auf uns warten würde“, so der 83-jährige Spielervermittler im Interview mit dem polnischen Sportportal „WP SportoweFakty“.

(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Zahavi sprach auch ganz offen über die Zahlen! Über 100 Millionen Euro pro Saison hätte Lewandowski verdienen können – und der Vertrag hätte eine Laufzeit von zwei Jahren gehabt!

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Aber der 37-jährige Torjäger lehnte den 200-Millionen-Euro-Deal ab.  „Weil er für den FC Barcelona spielen wollte“, so Zahavi. „Aber Sie konnten Robert keine Startelf-Garantie geben, was ihm wichtiger als Geld war. Deco und Flick hatten andere Visionen für Roberts Zukunft in Barcelona, also haben wir ab einem gewissen Zeitpunkt über andere Optionen nachgedacht.“

(Bild: AFP/IRA L. BLACK)

Nur Messi kassiert mehr
Und die hieß schließlich Chicago, wo er kolportierte 16 Millionen Dollar (rund 14 Mio. Euro) Grundgehalt pro Jahr erhält. Nur Lionel Messi verdient in der nordamerikanischen Liga bei Miami noch mehr.

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