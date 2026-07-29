Lewandowski lehnte gigantisches Angebot ab

Aber der 37-jährige Torjäger lehnte den 200-Millionen-Euro-Deal ab. „Weil er für den FC Barcelona spielen wollte“, so Zahavi. „Aber Sie konnten Robert keine Startelf-Garantie geben, was ihm wichtiger als Geld war. Deco und Flick hatten andere Visionen für Roberts Zukunft in Barcelona, also haben wir ab einem gewissen Zeitpunkt über andere Optionen nachgedacht.“