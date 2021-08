Türkische TikTokerin (23) in den Tod gestürzt

Tödlich geendet hat ein Videodreh für eine TikTokerin in der Türkei: Die 23-jährige Kübra Doğan stürzte bei Aufnahmen auf einem Dach in Istanbul in den Tod, als eine Plastikabdeckung unter ihren Füßen riss. Kübras Cousine musste den tragischen Vorfall hilflos mitansehen.