Ladinig: „Ich will nicht 20 Kilo zunehmen!“

Den großen Wurf plant Hannah Ladinig! Die 21-jährige Völkermarkterin (VST Laas) will in ihrer letzten Saison als U23-Leichtathletin in Diskus und Kugelstoßen ihre Grenzen deutlich nach oben korrigieren. Gemeinsam mit dem ungarischen Coach Roland Varga (Dinamo Zagreb) wurde zuletzt an der Technik gefeilt.