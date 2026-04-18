Ladinig: „Ich will nicht 20 Kilo zunehmen!“

Hannah Ladinig geht unter die Revoluzzer! Die 21-jährige Völkermarkterin hat ihre Wurftechnik in der Winterpause verändert. So will die VST Laas-Athletin nicht nur die Lücke zwischen U23 und Allgemeiner Klasse schließen. Sondern schon 2028 für Aufsehen sorgen.
Den großen Wurf plant Hannah Ladinig! Die 21-jährige Völkermarkterin (VST Laas) will in ihrer letzten Saison als U23-Leichtathletin in Diskus und Kugelstoßen ihre Grenzen deutlich nach oben korrigieren. Gemeinsam mit dem ungarischen Coach Roland Varga (Dinamo Zagreb) wurde zuletzt an der Technik gefeilt.
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