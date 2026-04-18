Neustart für alte Salzburger Motorrad-Marke

„Wir sind gerade bei mehreren Händlern in Budapest. In Österreich sind es inzwischen schon über 20. Und wir sind auch bereits in Süddeutschland, Tschechien sowie bald in Polen und der Slowakei“, sieht sich Michael Hofbauer auf der Überholspur. Zusammen mit dem Beschaffungsspezialisten Andreas Mariacher, Ersatzteillogistiker Thomas Stöckl und einem weiteren Unternehmer übernahm der studierte Industriedesigner 2023 die lang stillgelegte Salzburger Traditions-Motorradmarke HMW.