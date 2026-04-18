Neustart für alte Salzburger Motorrad-Marke

Einst war die Marke HMW, die Hallsteiner Motorenwerke, unter den Größten in Europa. Doch dann folgte die Pleite, aber nicht das endgültige Aus. Heimische Investoren greifen dem Unternehmen nun mit frischem Geld unter die Arme. Doch wie sollen die Absätze wieder nach oben schnellen? Die „Krone“ hat nachgefragt.
„Wir sind gerade bei mehreren Händlern in Budapest. In Österreich sind es inzwischen schon über 20. Und wir sind auch bereits in Süddeutschland, Tschechien sowie bald in Polen und der Slowakei“, sieht sich Michael Hofbauer auf der Überholspur. Zusammen mit dem Beschaffungsspezialisten Andreas Mariacher, Ersatzteillogistiker Thomas Stöckl und einem weiteren Unternehmer übernahm der studierte Industriedesigner 2023 die lang stillgelegte Salzburger Traditions-Motorradmarke HMW.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.