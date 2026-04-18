Ganzes Wolfsrudel in italienischem Park vergiftet

„Beispielloser Vorfall“

„Die Tötung von zehn Wölfen ist ein schwerer und beispielloser Vorfall, der aus einem Klima des Hasses gegenüber Wildtieren entsteht, der auch aus der Entscheidung resultiert, den Schutzstatus auf europäischer Ebene zu senken“, erklärte auch der Umweltschutzverband Legambiente.