Schirm eingeklappt: Gleitschirmflieger stürzt ab

Bereits kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm seitlich ein, wodurch der Pilot rasch an Höhe verlor. Der Versuch, den Rettungsschirm zu öffnen, scheiterte. Der Mann stürzte aus rund 70 Metern Höhe in steiles Gelände und blieb schwer verletzt liegen. Anwesende leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.