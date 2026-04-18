Schirm eingeklappt: Gleitschirmflieger stürzt ab

Schwer verletzt wurde ein 50-jähriger Gleitschirmpilot aus Deutschland, der am Freitag im Rahmen des „Staufen Cup 2026“ beim Startplatz „Hintere Niedere“ in Andelsbuch an den Start gegangen war.
Bereits kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm seitlich ein, wodurch der Pilot rasch an Höhe verlor. Der Versuch, den Rettungsschirm zu öffnen, scheiterte. Der Mann stürzte aus rund 70 Metern Höhe in steiles Gelände und blieb schwer verletzt liegen. Anwesende leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.
Die Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ sowie die Mitglieder der Bergrettung Bezau versorgten und bargen den Verletzten. Anschließend wurde er ins Krankenhaus geflogen.
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