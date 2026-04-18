Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie sehr fehlen ...“

Manninger zog kurz vor Tragödie emotionale Bilanz

Fußball International
18.04.2026 13:09
Alexander Manninger gab der „Gazzetta dello Sport“ wenige Tage vor seinem tragischen Tod noch ...
Alexander Manninger gab der „Gazzetta dello Sport“ wenige Tage vor seinem tragischen Tod noch ein emotionales Interview.(Bild: AP/AP Photo/Scott Heppell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur wenige Tage vor seinem tragischen Tod hatte Alexander Manninger der „Gazzetta dello Sport“ noch ein Interview gegeben. Der ehemalige ÖFB-Torwart zog dabei ein emotionales Fazit über seine sportliche Karriere und rechnete dabei auch mit dem „modernen Fußball“ ab. „Ach, wie sehr fehlen Persönlichkeiten wie Del Piero, Buffon und Co …“, klagte der 48-Jährige abschließend.  

0 Kommentare

Anfang April hatte Manninger mit der „Gazzetta dello Sport“ eines seiner letzten Interviews geführt (mit der „Krone“ sprach er wenige Tage später noch ein letztes Mal) und sich dabei an Meilensteine seiner Fußball-Karriere erinnert. So sprach er etwa über seine Zeit bei Juventus Turin, Arsenal, Siena und Liverpool, sowie über viele bekannte Weggefährten, mit denen er diese Jahre erlebt hatte. 

Lesen Sie auch:
Alexander Manninger starb am Donnerstag bei einem Autounfall.
Ex-ÖFB-Goalie ist tot
Arsenal bis Juve: So trauern Topklubs um Manninger
17.04.2026
Bestürzung nach Unfall
Herzog: „Manninger war total liebenswerter Mensch“
16.04.2026
Krone Plus Logo
Manninger analysiert:
„Den Stars bei Liverpool fehlt der Titel-Hunger“
08.04.2026

Besonders lobend hob er dabei etwa Torhüter-Legende Gianluigi Buffon hervor. „Er hat mir seine Größe nie vor Augen geführt. Ich war immer wieder erstaunt über seine Gelassenheit. ‘Wie machst du das nur, Gigi?‘, habe ich ihn immer gefragt. Ich fühle mich geehrt, mit ihm und generell bei Juventus gespielt zu haben“, so Manninger.

Wunsch blieb unerfüllt
Auch zu einer weiteren Juve-Legende hatte der ehemalige ÖFB-Torwart ein gutes Verhältnis. Gegen Alessandro Del Piero hatte er sich häufig Elfmeter-Duelle nach dem Training geliefert, erinnerte sich Manninger im Interview. Zum Italiener blieb der Kontakt auch in den kommenden Jahren bestehen. „Ale ist auch ein großartiger Golfer, wir telefonieren ab und zu, um darüber zu reden“, verriet der gebürtige Salzburger.  

„Früher oder später werden wir gegeneinander antreten, so wie wir es bei Juventus bei Elfmetern und Freistößen gemacht haben“, ergänzte Manninger – ein Wunsch der leider unerfüllt bleiben muss. 

Emotionaler Moment bei Liverpool
Schöne Erinnerungen hatte der 48-Jährige auch an seine finale Profi-Station unter Trainer Jürgen Klopp bei Liverpool. „Den Fußball zu verlassen und mich von den Fans der Kop zu verabschieden, war ein bewegender Moment“, schwärmte Manninger. 

Abschließend rechnete der 48-Jährige auch noch mit dem modernen Profi-Fußball ab. „Der Fußball von heute ist nur noch Mode und Geschäft, ich hingegen habe nicht einmal Instagram, stell dir das mal vor. Ich bin glücklich in meinem Frieden und in der Einfachheit. Heute denkt man in den Umkleidekabinen mehr an die Frisur und an Posts, die man machen muss, als daran, hart zu arbeiten. Ach, wie sehr fehlen Persönlichkeiten wie Del Piero, Buffon und Co...“ 

Von Lokalbahn erfasst
Nur wenige Tage später folgte der tragische Tod des ehemaligen ÖFB-Torwarts. Manninger war am frühen Morgen des 16. April mit einem modernen VW-Minivan unterwegs – alleine, ohne Beifahrer. Gegen 8.20 Uhr wollte er mit seinem Pkw einen kleinen und ungeregelten Bahnübergang überqueren.

Lesen Sie auch:
Österreichs Fußball trauert um einen seiner allergrößten Tormänner! Alex Manninger starb bei ...
Krone Plus Logo
Ex-ÖFB-Tormann tot
Helfer kämpften vergeblich um Manningers Leben
16.04.2026

Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste dabei den silbernen VW, riss das Fahrzeug mit voller Wucht mehrere Meter mit. Schwerst beschädigt kam der Kleinbus zum Stillstand. Passanten eilten Manninger zu Hilfe, befreiten ihn aus dem Pkw-Wrack. Der 48-Jährige war da schon nicht mehr bei Bewusstsein, erste Reanimationsversuche blieben leider erfolglos.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
18.04.2026 13:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Alexander ManningerGianluigi BuffonAlessandro Del Piero
Liverpool
Juventus TurinGazzetta dello SportÖFB
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
292.713 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
137.375 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
111.884 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1749 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1022 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
809 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Fußball International
„Wie sehr fehlen ...“
Manninger zog kurz vor Tragödie emotionale Bilanz
Unruhe bei den Bayern?
„Zwangsehe“ mit Eberl? Jetzt reagiert Freund
Baumgartner und Co.
Besonderer RB-Trick: Schlafend zum Erfolg?
Ex-Kicker rechnet ab
Mbappe? „Hat Real-Kabine mit Egoismus gefüllt“
Kurz vor Turnier-Start
„Verheerende Realität!“ Grausiger Fund nahe WM-Ort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf