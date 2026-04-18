Manninger zog kurz vor Tragödie emotionale Bilanz

Abschließend rechnete der 48-Jährige auch noch mit dem modernen Profi-Fußball ab. „Der Fußball von heute ist nur noch Mode und Geschäft, ich hingegen habe nicht einmal Instagram, stell dir das mal vor. Ich bin glücklich in meinem Frieden und in der Einfachheit. Heute denkt man in den Umkleidekabinen mehr an die Frisur und an Posts, die man machen muss, als daran, hart zu arbeiten. Ach, wie sehr fehlen Persönlichkeiten wie Del Piero, Buffon und Co...“