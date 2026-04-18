26-Jähriger überschlug sich mehrmals mit Auto

Zeugen setzten Notruf ab

Daraufhin überschlug sich der Wagen mehrfach, bis er in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen kam. Zeugen verständigen sofort die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er kam nach der Erstversorgung ins Spital.