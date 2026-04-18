26-Jähriger überschlug sich mehrmals mit Auto

Schlimmer Autounfall Samstagmorgen in Timelkam: Ein 26-Jähriger aus Pfaffing kam mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und kam in einem Waldstück am Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt im Wrack eingeklemmt.
Am Samstag gegen 6.30 Uhr war der 26-Jährige aus Pfaffing mit seinem Auto auf der B1 Richtung Vöcklabruck unterwegs. In Timelkam kam er aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitschiene auf.
Zeugen setzten Notruf ab
Daraufhin überschlug sich der Wagen mehrfach, bis er in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen kam. Zeugen verständigen sofort die Einsatzkräfte. Der Unfalllenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er kam nach der Erstversorgung ins Spital.
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