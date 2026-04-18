Überfall: „Ich dachte zuerst, es ist ein Scherz“

Er selbst war zum Zeitpunkt der Tat, kurz vor Ladenschluss gegen 18.15 Uhr, nicht mehr anwesend. Ein Mann mit einem markanten weißen Schlauchschal, die Kapuze über den Kopf gezogen, betrat die Trafik und verlangte Geld: „Das ist ein Überfall!“ – „Ich dachte zuerst, es ist nur ein Scherz“, erzählt Mitarbeiterin Elisabeth Pieler, die alleine in der Trafik war. Doch dann sah sie das gut 20 Zentimeter lange Klappmesser des Mannes. „Ich bin daher schnell einen Schritt zurückgewichen.“