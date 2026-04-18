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Täter hatte Messer

Überfall: „Ich dachte zuerst, es ist ein Scherz“

Steiermark
18.04.2026 12:30
Elisabeth Pieler wurde mit einem Messer bedroht.
Elisabeth Pieler wurde mit einem Messer bedroht.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Porträt von Christian Jauschowetz
Von Jakob Traby und Christian Jauschowetz

„Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Scherz.“ Doch für Elisabeth Pieler war es Freitagabend bitterer Ernst: Die Trafik-Mitarbeiterin in Graz wurde überfallen, der Täter bedrohte sie mit einem langen Messer und ist auf der Flucht. 

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Nicht einmal zwei Kilometer sind es bis zur Landespolizeidirektion in der Straßganger Straße, im benachbarten Supermarkt holen sich die Exekutivbeamten häufig ihre Jause – und dennoch schlug der noch unbekannte Täter Freitagabend in der Trafik in der Peter-Rosegger-Straße (Bezirk Wetzelsdorf) zu. „Eigentlich ein Wahnsinn, dass es genau hier passiert“, meint Inhaber Christian Gartner zur „Krone“.

Er selbst war zum Zeitpunkt der Tat, kurz vor Ladenschluss gegen 18.15 Uhr, nicht mehr anwesend. Ein Mann mit einem markanten weißen Schlauchschal, die Kapuze über den Kopf gezogen, betrat die Trafik und verlangte Geld: „Das ist ein Überfall!“ – „Ich dachte zuerst, es ist nur ein Scherz“, erzählt Mitarbeiterin Elisabeth Pieler, die alleine in der Trafik war. Doch dann sah sie das gut 20 Zentimeter lange Klappmesser des Mannes. „Ich bin daher schnell einen Schritt zurückgewichen.“

Die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße im Bezirk Wetzelsdorf
Die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße im Bezirk Wetzelsdorf(Bild: Christian Jauschowetz)

Fahndung nach dem Täter läuft
Der Räuber schnappte sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete laut Angaben mehrerer Zeugen zu Fuß in Richtung Maria-Pachleitner-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos, sie bittet daher um weitere Hinweise zum etwa 180 Zentimeter großen, schlanken und 16 bis 25 Jahre alten Täter. Er sprach akzentfrei Deutsch. (Hinweise ans Landeskriminalamt unter der Nummer: 059133/60-3333.)

Die Trafik hatte Samstagvormittag wieder ganz regulär geöffnet. Auch Elisabeth Pieler war für einen Besuch vor Ort, sie wirkte nur wenigen Stunden nach dem ersten Schock wieder gefasst. 

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Im Grazer Bezirk Wetzelsdorf wurde eine Trafik überfallen. (Symbolbild)
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Trafik-Überfall: Täter bedrohte Frau mit Messer
18.04.2026

Zwei Trafik-Überfälle in Graz scheiterten
Es war der dritte Trafik-Überfall in Graz in den vergangenen sieben Monaten. Anfang September wollte ein 16-Jähriger eine Trafik in der Münzgrabenstraße ausrauben – der resolute Besitzer drängte den Möchtegern-Kriminellen aber aus seinem Geschäft. Ebenfalls schiefgegangen ist ein Überfallversuch auf eine Trafik in Puntigam Ende November. Dort wollte ein entflohener Häftling zuschlagen. 

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