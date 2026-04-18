Asphaltpläne untergraben die herrliche Au-Idylle

Keine Bürgerbeteiligung

Eine Bürgerbeteiligung? Abgelehnt. Eine Mediation? Vom Tisch. Stattdessen steuert alles auf das Durchdrücken des „Asphaltanschlags“ bei der Gemeinderatssitzung am 21. April zu. Die Initiative „Nein zur Straßenverbreiterung – Verein zur Erhaltung des Lebensraumes in der Badesiedlung“ um ihren engagierten Obmann Alexander Klauser sammelt gerade deswegen weiter Unterstützung – über 1500 Stimmen sind es bereits. Weitere Proteste sind angekündigt. „Am Ende steht mehr als nur eine Straßenfrage. Es geht um Vertrauen – und darum, ob eine gewachsene Naturoase dem Asphalt geopfert wird“, so Anwalt Klauser tiefsinnig.