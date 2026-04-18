Grüne fordern Flugverbot für Regierer im Inland

Regierer sollen lieber Öffis nutzen

Konkret fordert Hammer daher einen verbindlichen Energiesparplan für alle Ministerien, einen sofortigen Stopp aller Inlandsflüge der Regierungsmitglieder, eine drastische Reduktion der ohnehin umstrittenen Dienstwägen samt vermehrter Öffi-Nutzung, die beschleunigte Umrüstung öffentlicher Gebäude auf Photovoltaik und die verstärkte Nutzung von Homeoffice. „Was die Menschen jetzt wirklich brauchen, ist eine Regierung, die handelt – auch bei sich selbst“, so Hammer. „Energiesparpläne, ein Stopp von Regierungsflügen im Inland und ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien sind das Mindeste. Wer jetzt nicht handelt, verspielt Vertrauen und Glaubwürdigkeit“, ergänzt er.